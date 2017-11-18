Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 31
Салах 41
Коутиньо 68
3:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
18 нояб. 2017, 18:00 МСК
18.11.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
17
Клаван
Рагнар Клаван
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
18
Морено
Альберто Морено
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
68'
68'
90
19
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
31'
41'
31', 41'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
23
Джан
Эмре Джан
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
6
Худт
Уэсли Худт
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
11
Тадич
Душан Тадич
90
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
19
Буфал
Софьян Буфал
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
Запасные
13
МакКарти
Алекс МакКарти
3
Йошида
Мая Йошида
33
Таргетт
Мэтт Таргетт
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
20
Габбиадини
Маноло Габбиадини
10
Остин
Чарли Остин