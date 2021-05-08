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Ливерпуль VS Саутгемптон
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Ливерпуль - Саутгемптон: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Ливерпуль - Саутгемптон: 08 мая 2021 смотреть онлайн
Саутгемптон
Саутгемптон
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
8 мая 2021, 17:00 МСК
8.05.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
19
Кабак
Озан Кабак
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
20
Жота
Диогу Жота
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
46
Уильямс
Рис Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
8
Кейта
Наби Кейта
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Саутгемптон
мин
44
Форстер
Фрэйзер Форстер
3
Бертранд
Райан Бертранд
4
Вестергор
Янник Вестергор
35
Беднарек
Ян Беднарек
2
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
19
Минамино
Такуми Минамино
27
Диалло
Ибраима Диалло
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
8
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
23
Телла
Нейтан Телла
10
Адамс
Че Адамс
Запасные
1
МакКарти
Алекс МакКарти
-
5
Стивенс
Джек Стивенс
-
22
Салису
Мохаммед Салису
-
11
Редмонд
Натан Редмонд
-
12
Дженепо
Мусса Дженепо
-
31
Рэмси
Кейн Рэмси
-
47
Ферри
Уилл Ферри
-
65
Уоттс
Калеб Уоттс
-
40
Н'Лундулу
Дэн Н'Лундулу
-
Прошлые матчи
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 2
Ливерпуль
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
2
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Ливерпуль
05.04.2019
05 апр. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1
Ливерпуль
3
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Ливерпуль
3 : 0
Саутгемптон
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:00
Ливерпуль
3
Саутгемптон
0
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:30
Саутгемптон
0 : 2
Ливерпуль
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
19:30
Саутгемптон
0
Ливерпуль
2
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Ливерпуль
3 : 0
Саутгемптон
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Ливерпуль
3
Саутгемптон
0
07.05.2017
07 мая 2017
вс
15:30
Ливерпуль
0 : 0
Саутгемптон
07.05.2017
07 мая 2017
вс
15:30
Ливерпуль
0
Саутгемптон
0
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 0
Ливерпуль
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
18:00
Саутгемптон
0
Ливерпуль
0
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:30
Саутгемптон
3 : 2
Ливерпуль
20.03.2016
20 марта 2016
вс
16:30
Саутгемптон
3
Ливерпуль
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:15
Ливерпуль
1 : 1
Саутгемптон
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:15
Ливерпуль
1
Саутгемптон
1
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:15
Саутгемптон
0 : 2
Ливерпуль
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
19:15
Саутгемптон
0
Ливерпуль
2
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
15:30
Ливерпуль
2 : 1
Саутгемптон
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
15:30
Ливерпуль
2
Саутгемптон
1
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 3
Ливерпуль
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:30
Саутгемптон
0
Ливерпуль
3
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
0 : 1
Саутгемптон
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Ливерпуль
0
Саутгемптон
1
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
3 : 1
Ливерпуль
16.03.2013
16 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
3
Ливерпуль
1
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Саутгемптон
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
18:00
Ливерпуль
1
Саутгемптон
0
Новости
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
#Серхио Рамос
19 марта, 18:15
«Лейпциг» вылетел из ЛЧ, сыграв с «Ливерпулем» два выездных матча. И еще заплатит деньги. Как?
1
#Лига чемпионов
11 марта, 01:41
1
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
2
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
2
У Алиссона умер отец. Любимое воспоминание детства: отец падает в торт после победы Бразилии и бегает с глазурью на лице
#Алиссон
25 февраля, 13:53
Что случилось с «Ливерпулем»
1
#Ливерпуль
16 февраля, 16:50
1
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
«Ливерпуль» победил «Лейпциг» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
11 марта, 00:50
«Ливерпуль» в 2021 году за два матча в Венгрии забил голов больше, чем на «Энфилде»
11 марта, 00:41
Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:55
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Лейпциг»
10 марта, 16:53
«Ливерпуль» проиграл третий матч АПЛ подряд. В семи матчах Премьер-лиги у него шесть поражений
07 марта, 19:17
«Ливерпуль» проиграл пять матчей подряд на «Энфилде» впервые в истории. «Челси» во всех 10 играх непобедим при Тухеле
05 марта, 01:05