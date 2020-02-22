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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лонг 8
Армстронг 90
2:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 27 тур
АПЛ,
27 тур
Англия
22 февр. 2020, 18:00 МСК
22.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Саутгемптон
мин
27
Смоллбоун
Уильям Смоллбоун
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90'
90'
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
12
Дженепо
Мусса Дженепо
90
7
Лонг
Шейн Лонг
8'
8'
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
43
Валери
Ян Валери
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
20
Обафеми
Майкл Обафеми
Астон Вилла
мин
29
Рейна
Пепе Рейна
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
15
Конса
Эзри Конса
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
20
Саматта
Мбвана Саматта
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
17
Трезеге
Трезеге
19
Борха
Борха