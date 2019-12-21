Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Грилиш 75
1:3
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 21
Стивенс 31
Ингс 51
АПЛ, 18 тур

АПЛ,

18 тур

Англия
21 дек. 2019, 18:00 МСК
21.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
75'
75'
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
15
Конса
Эзри Конса
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
11
Накамба
Марвелус Накамба
17
Трезеге
Трезеге
26
Коджиа
Джонатан Коджиа
Саутгемптон
мин
7
Лонг
Шейн Лонг
90
2
Соареш
Седрик Соареш
90
21
Бертранд
Райан Бертранд
90
1
МакКарти
Алекс МакКарти
90
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
17
Армстронг
Стюарт Армстронг
90
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
90
5
Стивенс
Джек Стивенс
31'
31'
90
9
Ингс
Дэнни Ингс
21'
51'
21', 51'
90
35
Беднарек
Ян Беднарек
90
Запасные
28
Ганн
Ангус Ганн
4
Вестергор
Янник Вестергор
3
Йошида
Мая Йошида
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Адамс
Чарли Адамс
20
Обафеми
Майкл Обафеми