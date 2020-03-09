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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
3:0
Матч завершен
Брешиа
Брешиа
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
9 марта 2020, 20:30 МСК
9.03.2020, 20:30 МСК
понедельник
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
22
Тольян
Джереми Тольян
90
19
Романья
Филиппо Романья
90
31
Феррари
Джанмарко Феррари
90
6
Рожерио
Рожерио
90
68
Бурабиа
Мехди Бурабиа
90
10
Джуричич
Филип Джуричич
90
25
Берарди
Доменико Берарди
90
73
Локателли
Мануэль Локателли
90
7
Бога
Жереми Бога
90
9
Капуто
Франческо Капуто
90
Запасные
56
Пеголо
Джанлука Пеголо
13
Пелузо
Федерико Пелузо
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
77
Кирьякопулос
Георгиос Кирьякопулос
2
Марлон
Марлон
32
Маньяни
Джанджакомо Маньяни
17
Мюлдюр
Мерт Мюлдюр
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
27
Гараслин
Лукаш Гараслин
44
Гьон
Андреа Гьон
11
Дефрель
Грегор Дефрель
18
Распадори
Джакомо Распадори
Брешиа
мин
1
Йоронен
Йессе Йоронен
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
26
Мартелла
Бруно Мартелла
90
14
Чансельор
Джон Чансельор
90
32
Папетти
Андреа Папетти
90
27
Дессена
Даниэле Дессена
90
31
Бьярнасон
Биркир Бьярнасон
90
25
Бизоли
Димитри Бизоли
90
8
Жмрхаль
Яромир Жмрхаль
90
18
Айе
Флориан Айе
90
45
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
12
Андреначчи
Лоренцо Андреначчи
5
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
19
Мангравити
Массимильяно Мангравити
28
Ромуло
Ромуло
23
Скрабб
Симон Скрабб
9
Доннарумма
Альфредо Доннарумма
11
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса