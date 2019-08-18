Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Траоре 9
1:0
Матч завершен
Специя
Ла Специя
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 21:45 МСК
18.08.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Сассуоло
мин
-
Траоре
Хамед Траоре
9'
9'
90