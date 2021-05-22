Сампдория - Парма: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 20
Колли 44
Габбиадини 64
3:0

Сампдория - Парма: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Матч завершен
Парма
Парма
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
22 мая 2021, 21:45 МСК
22.05.2021, 21:45 МСК
суббота
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Сампдория
мин
34
Летица
Карло Летица
90
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
90
22
Йошида
Мая Йошида
90
25
Феррари
Алекс Феррари
80
15
Колли
Омар Колли
44'
44'
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
73
26
Лери
Мехди Лери
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
80
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
20'
20'
80
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
64'
64'
73
Запасные
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
-
30
Равалья
Никола Равалья
-
19
Реджини
Васко Реджини
10
2
Роша
Кайке Роша
-
5
Силва
Адриен Силва
17
11
Рамирес
Гастон Рамирес
-
8
Верре
Валерио Верре
17
16
Аскильдсен
Кристоффер Аскильдсен
10
38
Дамсгор
Миккель Дамсгор
-
10
Кейта
Бальде Кейта
-
20
ла Гумина
Антонино ла Гумина
-
9
Торрегросса
Эрнесто Торрегросса
10
Тренерский состав
Клаудио Раньери
Парма
мин
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
39
Косновски
Марк Косновски
90
16
Лорини
Венсан Лорини
73
13
Бани
Маттиа Бани
90
30
Валенти
Лаутаро Валенти
46
29
Диркс
Дан Диркс
90
42
Буси
Максим Буси
90
15
Бругман
Гастон Бругман
61
23
Эрнани
Эрнани
90
27
Жервиньо
Жервиньо
61
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
Запасные
34
Коломби
Симоне Коломби
-
22
Алвеш
Бруну Алвеш
-
4
Балог
Ботонд Балог
17
20
Загаритис
Василиос Загаритис
44
19
Сом
Симон Сом
29
37
Камара
Дрисса Камара
-
9
Пелле
Грациано Пелле
29
Тренерский состав
Роберто Д'Аверса

События

Матч окончен 3:0
85'
Замена
Максим Буси
Замена
Васко Реджини
Алекс Феррари
80'
Замена
Кристоффер Аскильдсен
Фабио Квальярелла
80'
Замена
Эрнесто Торрегросса
Антонио Кандрева
80'
73'
Замена
Ботонд Балог
Венсан Лорини
Замена
Валерио Верре
Маноло Габбиадини
73'
Замена
Адриен Силва
Альбин Экдаль
73'
ГОЛ! 3:0
Маноло Габбиадини
64'
61'
Замена
Симон Сом
Гастон Бругман
61'
Замена
Грациано Пелле
Жервиньо
49'
Желтая карточка
Маттиа Бани
Желтая карточка
Мехди Лери
48'
46'
Замена
Василиос Загаритис
Лаутаро Валенти
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Омар Колли
44'
ГОЛ! 1:0
Фабио Квальярелла
20'
Начало матча

Прошлые матчи

22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Сампдория
3 : 0
Парма
22.05.2021 22 мая 2021 сб 21:45
Сампдория
3
Парма
0
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0
Сампдория
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:15
Парма
2 : 3
Сампдория
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:15
Парма
2
Сампдория
3
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
Сампдория
0
Парма
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Парма
3 : 3
Сампдория
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Парма
3
Сампдория
3
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Парма
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Сампдория
2
Парма
0
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Сампдория
2
Парма
2
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Парма
0
Сампдория
2
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Парма
2 : 0
Сампдория
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Парма
2
Сампдория
0
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Парма
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сампдория
1
Парма
1
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Парма
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сампдория
1
Парма
0
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Парма
2 : 1
Сампдория
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Парма
2
Сампдория
1
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Парма
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Сампдория
0
Парма
1
11.11.2010 11 нояб. 2010 чт 22:45
Парма
1 : 0
Сампдория
11.11.2010 11 нояб. 2010 чт 22:45
Парма
1
Сампдория
0
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Парма
1 : 0
Сампдория
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Парма
1
Сампдория
0
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Сампдория
1 : 1
Парма
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Сампдория
1
Парма
1
09.03.2008 09 марта 2008 вс 17:00
Парма
1 : 2
Сампдория
09.03.2008 09 марта 2008 вс 17:00
Парма
1
Сампдория
2
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:00
Сампдория
3 : 0
Парма
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:00
Сампдория
3
Парма
0

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