Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
мин
Запасные
Тренерский состав
мин
Запасные
Тренерский состав
События
Матч окончен 3:0
85'
Замена
Замена
80'
80'
80'
73'
Замена
Замена
73'
Замена
73'
ГОЛ! 3:0
64'
61'
Замена
61'
Замена
49'
Желтая карточка
Желтая карточка
48'
46'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
44'
ГОЛ! 1:0
20'
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
23 августа 2019, 11:59
18 февраля, 20:12
01 февраля, 21:51
01 декабря 2020, 01:35
08 ноября 2020, 18:28
31 октября 2020, 19:22