Матч завершен
Парма
Парма
Дзаккардо 54
1:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
28 февр. 2010, 17:00 МСК
28.02.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
54'
54'
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
67
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Валиани
Франческо Валиани
90
0
Креспо
Эрнан Креспо
34
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Божинов
Валерий Божинов
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Губерти
Стефано Губерти
59
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
76
0
Семиоли
Франко Семиоли
90
0
Щепович
Стефан Щепович
82
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Аккарди
Пьетро Аккарди
0
Росси
Марко Росси
0
Падалино
Марко Падалино
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
0
Тестарди
Эмануэле Тестарди