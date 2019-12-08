Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:1
Матч завершен
Парма
Парма
Куцка 21
Серия А, 15 тур

Серия А,

15 тур

Италия
8 дек. 2019, 20:00 МСК
8.12.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
4
Виейра
Роналду Виейра
90
15
Колли
Омар Колли
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
19
Реджини
Васко Реджини
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
5
Хабот
Юлиан Хабот
7
Линетти
Карол Линетти
10
Ригони
Эмилиано Ригони
17
Капрари
Джанлука Капрари
26
Лери
Мехди Лери
Парма
мин
22
Алвеш
Бруну Алвеш
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
36
Дармиан
Маттео Дармиан
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
33
Куцка
Юрай Куцка
21'
21'
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
90
1
Сепе
Луиджи Сепе
90
28
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
10
Эрнани
Эрнани
90
44
Кулушевски
Деян Кулушевски
90
Запасные
53
Аластра
Фабрицио Аластра
34
Коломби
Симоне Коломби
16
Лорини
Венсан Лорини
3
Дермаку
Кастриот Дермаку
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
15
Бругман
Гастон Бругман
8
Грасси
Альберто Грасси
93
Спрокати
Маттиа Спрокати