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События
Матч окончен 3:3
Вторая желтая
90'
88'
Вторая желтая
80'
Желтая карточка
ГОЛ! 3:3
71'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:3
67'
61'
ГОЛ! 1:3
Желтая карточка
60'
38'
ГОЛ! 1:2
28'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Желтая карточка
27'
Желтая карточка
23'
4'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
2'
Прошлые матчи
Новости
23 августа 2019, 11:59
18 февраля, 20:12
01 февраля, 21:51
01 декабря 2020, 01:35
08 ноября 2020, 18:28
31 октября 2020, 19:22
18 октября 2020, 11:53
27 сентября 2020, 22:50
15 мая 2020, 08:37