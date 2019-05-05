Парма - Сампдория: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Парма
Парма
Алвеш 2
Куцка 67
Бастони 71
3:3

Парма - Сампдория: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 28
Дефрель 38
Квальярелла 61
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
5 мая 2019, 16:00 МСК
5.05.2019, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Парма
мин
55
Сепе
Луиджи Сепе
90
-
Алвеш
Бруну Алвеш
2'
2'
90
2
Якопони
Симоне Якопони
90
23
Гаццола
Марсело Гаццола
90
3
Димарко
Федерико Димарко
90
95
Бастони
Алессандро Бастони
71'
71'
90
17
Барилла
Антонино Барилла
90
87
Куцка
Юрай Куцка
67'
67'
90
21
Скоццарелла
Маттео Скоццарелла
90
27
Жервиньо
Жервиньо
90
9
Чераволо
Фабио Чераволо
90
Запасные
13
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
-
18
Гобби
Массимо Гобби
-
32
Ригони
Лука Ригони
-
14
Мачин
Хосе Мачин
-
5
Штулац
Лео Штулац
-
93
Спрокати
Маттиа Спрокати
-
26
Силигарди
Лука Силигарди
-
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
10
Прат
Деннис Прат
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
61'
28'
61'
28'
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
38'
38'
90
Запасные
72
Белец
Вид Белец
-
33
Кабрал
Рафаэль Кабрал
-
8
Баррето
Эдгар Баррето
-
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
-
16
Линетти
Карол Линетти
-
4
Виейра
Роналду Виейра
-
17
Капрари
Джанлука Капрари
-
20
Сау
Марко Сау
-

События

Матч окончен 3:3
Вторая желтая
Юрай Куцка
90'
88'
Вторая желтая
Омар Колли
80'
Желтая карточка
Эдгар Баррето
ГОЛ! 3:3
Алессандро Бастони
71'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 2:3
Юрай Куцка
67'
61'
ГОЛ! 1:3
Фабио Квальярелла
Желтая карточка
Юрай Куцка
60'
38'
ГОЛ! 1:2
Грегор Дефрель
28'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:1
Фабио Квальярелла
Желтая карточка
Федерико Димарко
27'
Желтая карточка
Антонино Барилла
23'
4'
Желтая карточка
Омар Колли
ГОЛ! 1:0
Бруну Алвеш
2'

Прошлые матчи

24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0 : 2
Сампдория
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 22:45
Парма
0
Сампдория
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:15
Парма
2 : 3
Сампдория
19.07.2020 19 июля 2020 вс 18:15
Парма
2
Сампдория
3
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 20:00
Сампдория
0
Парма
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Парма
3 : 3
Сампдория
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Парма
3
Сампдория
3
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Парма
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Сампдория
2
Парма
0
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Сампдория
2 : 2
Парма
31.05.2015 31 мая 2015 вс 21:45
Сампдория
2
Парма
2
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Парма
0 : 2
Сампдория
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 17:00
Парма
0
Сампдория
2
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Парма
2 : 0
Сампдория
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Парма
2
Сампдория
0
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Парма
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Сампдория
1
Парма
1
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Парма
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Сампдория
1
Парма
0
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Парма
2 : 1
Сампдория
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 16:00
Парма
2
Сампдория
1
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Парма
20.03.2011 20 марта 2011 вс 17:00
Сампдория
0
Парма
1
11.11.2010 11 нояб. 2010 чт 22:45
Парма
1 : 0
Сампдория
11.11.2010 11 нояб. 2010 чт 22:45
Парма
1
Сампдория
0
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Парма
1 : 0
Сампдория
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 17:00
Парма
1
Сампдория
0
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Сампдория
1 : 1
Парма
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 16:00
Сампдория
1
Парма
1
09.03.2008 09 марта 2008 вс 17:00
Парма
1 : 2
Сампдория
09.03.2008 09 марта 2008 вс 17:00
Парма
1
Сампдория
2
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:00
Сампдория
3 : 0
Парма
21.10.2007 21 окт. 2007 вс 16:00
Сампдория
3
Парма
0

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