Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 23
1:1
Матч завершен
Парма
Парма
Галлоппа 30
Серия А, 7 тур

Серия А,

7 тур

Италия
4 окт. 2009, 16:00 МСК
4.10.2009, 16:00 МСК
воскресенье
Составы
Сампдория
мин
0
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Циглер
Рето Циглер
90
0
Станкявичус
Мариус Станкявичус
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Поли
Андреа Поли
82
0
Паццини
Джампаоло Паццини
23'
23'
90
0
Беллуччи
Клаудио Беллуччи
46
0
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Росси
Марко Росси
0
Дзаури
Лучано Дзаури
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Франческини
Даниеле Франческини
0
Падалино
Марко Падалино
0
Поцци
Никола Поцци
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
90
0
Пануччи
Кристиан Пануччи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
30'
30'
90
0
Марига
Макдональд Марига
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Аморузо
Никола Аморузо
88
0
Биабиани
Джонатан Биабиани
90
Запасные
0
Руссо
Стефано Руссо
0
Антонелли
Лука Антонелли
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
0
Джемаили
Блерим Джемаили
0
Будель
Алессандро Будель
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
0
Палоски
Альберто Палоски