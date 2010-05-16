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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Паццини 51
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
16 мая 2010, 16:00 МСК
16.05.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Сторари
Марко Сторари
90
0
Луккини
Стефано Луккини
90
0
Гастальделло
Даниэле Гастальделло
90
0
Циглер
Рето Циглер
84
0
Дзаури
Лучано Дзаури
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Паломбо
Анджело Паломбо
90
0
Маннини
Даниеле Маннини
90
0
Семиоли
Франко Семиоли
63
0
Паццини
Джампаоло Паццини
51'
51'
90
0
Кассано
Марио Кассано
86
Запасные
0
Гуардальбен
Маттео Гуардальбен
0
Росси
Марко Росси
0
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
0
Падалино
Марко Падалино
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Поли
Андреа Поли
0
Поцци
Никола Поцци
Наполи
мин
0
Де Санктис
Морган Де Санктис
90
0
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
0
Грава
Джанлука Грава
90
0
Сантакроче
Фабиано Сантакроче
90
0
Чигарини
Лука Чигарини
85
0
Пациенца
Микеле Пациенца
90
0
Доссена
Андреа Доссена
90
0
Маджо
Кристиан Маджо
90
0
Денис
Херман Денис
90
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
0
Суньига
Камило Суньига
69
Запасные
0
Йеццо
Дженнаро Йеццо
0
Рулло
Эрминио Рулло
0
Ринаудо
Леандро Ринаудо
0
Ароника
Сальваторе Ароника
0
Больячино
Мариано Больячино
0
Маиелло
Раффаэле Маиелло
0
Хоффер
Эрвин Хоффер