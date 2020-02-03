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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 26
Габбиадини 73
2:4
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 3
Эльмас 16
Демме 83
Мертенс 90
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
3 февр. 2020, 22:45 МСК
3.02.2020, 22:45 МСК
понедельник
Составы
Сампдория
мин
3
Ауджелло
Томмазо Ауджелло
90
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
21
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
15
Колли
Омар Колли
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
11
Рамирес
Гастон Рамирес
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
14
Янкто
Якуб Янкто
90
18
Торсби
Мортен Торсби
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
26'
26'
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
73'
73'
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
29
Мурру
Никола Мурру
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
4
Виейра
Роналду Виейра
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
17
ла Гумина
Антонино ла Гумина
26
Лери
Мехди Лери
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
68
Лоботка
Станислав Лоботка
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
16'
16'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
3'
3'
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
13
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90'
5
Аллан
Аллан
4
Демме
Диего Демме
83'
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
21
Политано
Маттео Политано
11
Лосано
Ирвинг Лосано