Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 13
Мертенс 67
2:0
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Серия А, 3 тур

Серия А,

3 тур

Италия
14 сент. 2019, 19:00 МСК
14.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Составы
Наполи
мин
1
Мерет
Алекс Мерет
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
67'
13'
67', 13'
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
2
Малку
Кевин Малку
44
Манолас
Костас Манолас
31
Гулам
Фаузи Гулам
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
5
Аллан
Аллан
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
Сампдория
мин
1
Аудеро
Эмиль Аудеро
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
29
Мурру
Никола Мурру
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
21
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
25
Феррари
Алекс Феррари
90
6
Экдаль
Альбин Экдаль
90
7
Линетти
Карол Линетти
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
90
Запасные
22
Секулин
Андреа Секулин
30
Фальконе
Владимиро Фальконе
15
Колли
Омар Колли
5
Хабот
Юлиан Хабот
8
Баррето
Эдгар Баррето
11
Рамирес
Гастон Рамирес
12
Депаоли
Фабио Депаоли
18
Торсби
Мортен Торсби
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
9
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
26
Лери
Мехди Лери