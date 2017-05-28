Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 51
Альварес 90
2:4
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 36
Инсинье 42
Гамшик 49
Кальехон 65
Серия А, 38 тур

Серия А,

38 тур

Италия
28 мая 2017, 19:00 МСК
28.05.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
16
Линетти
Карол Линетти
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
66
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
53
8
Баррето
Эдгар Баррето
77
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
51'
51'
90
14
Шик
Патрик Шик
90
Запасные
12
Крапикас
Титас Крапикас
13
Хутвагнер
Гергей Хутвагнер
4
Шимич
Лоренцо Шимич
5
Додо
Додо
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
11
Альварес
Рикардо Альварес
90'
18
Прат
Деннис Прат
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
49'
49'
84
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
36'
36'
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
71
20
Зелински
Петр Зелински
67
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
42'
42'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
65'
65'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
18
Леандриньо
Леандриньо
23
Дзербин
Алессио Дзербин