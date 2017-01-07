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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Габбиадини 77
Тонелли 90
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Хюсай 30
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
7 янв. 2017, 22:45 МСК
7.01.2017, 22:45 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
3
Стринич
Иван Стринич
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
30'
30'
90
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90'
90'
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
72
5
Аллан
Аллан
59
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
95
Ласицки
Игор Ласицки
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
77'
94
Инсинье
Роберто Инсинье
32
Паволетти
Леонардо Паволетти
Сампдория
мин
18
Прат
Деннис Прат
76
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
13
Перейра
Педро Перейра
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
34
Торрейра
Лукас Торрейра
90
11
Альварес
Рикардо Альварес
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
90
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
51
14
Шик
Патрик Шик
64
Запасные
92
Тоццо
Андреа Тоццо
12
Крапикас
Титас Крапикас
5
Додо
Додо
24
Берешиньски
Бартош Берешиньски
20
Павлович
Даниэль Павлович
17
Паломбо
Анджело Паломбо
21
Чигарини
Лука Чигарини
10
Фернандеш
Бруну Фернандеш
16
Линетти
Карол Линетти
9
Муриэль
Луис Муриэль
23
Джуричич
Филип Джуричич
47
Будимир
Анте Будимир