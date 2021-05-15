Шальке-04 - Айнтрахт: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Шальке-04
Гельзенкирхен
-:-

Шальке-04 - Айнтрахт: 15 мая 2021 смотреть онлайн

Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
15 мая 2021, 16:30 МСК
15.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
17
Роде
Себастьян Роде
8
Соу
Джибриль Соу
27
Баркок
Аймен Баркок
15
Камада
Даичи Камада
9
Йович
Лука Йович
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
40
Берднер
Элиас Берднер
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
11
Цубер
Стивен Цубер
-
7
Ajdin Hrustic
Ajdin Hrustic
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-

Прошлые матчи

17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
17.06.2020 17 июня 2020 ср 19:30
Айнтрахт
2 : 1
Шальке-04
17.06.2020 17 июня 2020 ср 19:30
Айнтрахт
2
Шальке-04
1
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Айнтрахт
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Шальке-04
1
Айнтрахт
2
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
3 : 0
Шальке-04
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 20:00
Айнтрахт
3
Шальке-04
0
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Шальке-04
0 : 1
Айнтрахт
18.04.2018 18 апр. 2018 ср 21:45
Шальке-04
0
Айнтрахт
1
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 2
Шальке-04
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 17:30
Айнтрахт
2
Шальке-04
2
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:30
Шальке-04
0 : 1
Айнтрахт
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:30
Шальке-04
0
Айнтрахт
1
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 16:30
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 21:30
Айнтрахт
0 : 0
Шальке-04
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 21:30
Айнтрахт
0
Шальке-04
0
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Шальке-04
2 : 0
Айнтрахт
23.09.2015 23 сент. 2015 ср 21:00
Шальке-04
2
Айнтрахт
0
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 20:30
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Шальке-04
2 : 2
Айнтрахт
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 16:30
Шальке-04
2
Айнтрахт
2
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 21:30
Шальке-04
2 : 0
Айнтрахт
11.04.2014 11 апр. 2014 пт 21:30
Шальке-04
2
Айнтрахт
0
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
Айнтрахт
3 : 3
Шальке-04
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 17:30
Айнтрахт
3
Шальке-04
3
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 16:30
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Айнтрахт
24.11.2012 24 нояб. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1
Айнтрахт
1
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:30
Шальке-04
2 : 1
Айнтрахт
12.03.2011 12 марта 2011 сб 17:30
Шальке-04
2
Айнтрахт
1
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 16:30
Айнтрахт
0 : 0
Шальке-04
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 16:30
Айнтрахт
0
Шальке-04
0

Новости

«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
1
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
1
Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы
#Даити Камада
16 июня 2020, 12:15
# Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон
14 февраля, 22:28
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29