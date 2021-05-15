Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Головин
Александр Кокорин
Сердар Азмун
Федор Чалов
Месут Озил
Эльдор Шомуродов
Квинси Промес
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Австралия
Китай
Непал
Сан-Марино
Болгария
Косово
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Барселона
Ливерпуль
Локомотив
Краснодар
Бавария
Реал
Зенит
Ростов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Бундеслига
Шальке-04 VS Айнтрахт
Поделиться:
Шальке-04 - Айнтрахт: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Шальке-04
Гельзенкирхен
-:-
Шальке-04 - Айнтрахт: 15 мая 2021 смотреть онлайн
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
15 мая 2021, 16:30 МСК
15.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
10
Костич
Филип Костич
20
Хасебе
Макото Хасебе
3
Илсанкер
Штефан Илсанкер
17
Роде
Себастьян Роде
8
Соу
Джибриль Соу
27
Баркок
Аймен Баркок
15
Камада
Даичи Камада
9
Йович
Лука Йович
33
Силва
Андре Силва
Запасные
23
Шуберт
Маркус Шуберт
-
40
Берднер
Элиас Берднер
-
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
-
30
Виллемс
Йетро Виллемс
-
11
Цубер
Стивен Цубер
-
7
Ajdin Hrustic
Ajdin Hrustic
-
21
Ахе
Рагнар Ахе
-
Прошлые матчи
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
17.06.2020
17 июня 2020
ср
19:30
Айнтрахт
2 : 1
Шальке-04
17.06.2020
17 июня 2020
ср
19:30
Айнтрахт
2
Шальке-04
1
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Айнтрахт
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
16:30
Шальке-04
1
Айнтрахт
2
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 0
Шальке-04
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:00
Айнтрахт
3
Шальке-04
0
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Шальке-04
0 : 1
Айнтрахт
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Шальке-04
0
Айнтрахт
1
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
2 : 2
Шальке-04
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
17:30
Айнтрахт
2
Шальке-04
2
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:30
Шальке-04
0 : 1
Айнтрахт
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:30
Шальке-04
0
Айнтрахт
1
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
21:30
Айнтрахт
0 : 0
Шальке-04
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
21:30
Айнтрахт
0
Шальке-04
0
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Шальке-04
2 : 0
Айнтрахт
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:00
Шальке-04
2
Айнтрахт
0
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
20:30
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Айнтрахт
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Шальке-04
2
Айнтрахт
2
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
21:30
Шальке-04
2 : 0
Айнтрахт
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
21:30
Шальке-04
2
Айнтрахт
0
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
3 : 3
Шальке-04
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
3
Шальке-04
3
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Шальке-04
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
16:30
Айнтрахт
1
Шальке-04
0
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Шальке-04
1 : 1
Айнтрахт
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
17:30
Шальке-04
1
Айнтрахт
1
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
Шальке-04
2 : 1
Айнтрахт
12.03.2011
12 марта 2011
сб
17:30
Шальке-04
2
Айнтрахт
1
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Айнтрахт
0 : 0
Шальке-04
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
16:30
Айнтрахт
0
Шальке-04
0
Показать еще
Новости
«Ливерпуль» купил защитника из худшей обороны Германии. Он наказывался за плевок и считает главным кумиром жизни ван Дейка
#Озан Кабак
02 февраля, 13:10
Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)
#Лука Йович
17 января, 22:36
Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
01 октября 2020, 11:40
«Бавария» опять напихала 8: Сане смеялся, Левандовски раздавал пасы рабоной, забивал даже подросток
1
#Бавария
19 сентября 2020, 00:15
1
Новая звезда из Японии: влияет на ТВ-контракт Бундеслиги, спит по 12 часов, получает розы
#Даити Камада
16 июня 2020, 12:15
#
Новости матча
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон
14 февраля, 22:28
Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
«Ливерпуль» арендовал Кабака у «Шальке»
02 февраля, 01:07
Йович забил три гола за 76 минут в «Айнтрахте». В «Реале» – два за 32 матча
23 января, 21:29