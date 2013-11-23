Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Флум 56
Хоселу 61
Хоселу 68
3:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Флум 14
Матип 18
Хеведес 86
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
23 нояб. 2013, 17:30 МСК
23.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
56'
14'
56'
14'
90
0
Роде
Себастьян Роде
83
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
81
0
Хоселу
Хоселу
68'
61'
68', 61'
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Инуи
Такаши Инуи
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Лакич
Срджан Лакич
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
86'
86'
90
0
Аого
Деннис Аого
79
0
Матип
Жоэль Матип
18'
18'
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
70
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
89
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Майер
Макс Майер
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
0
Горецка
Леон Горецка
0
Салаи
Адам Салаи