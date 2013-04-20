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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Русс 41
1:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
20 апр. 2013, 16:30 МСК
20.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Николов
Ока Николов
90
0
Русс
Марко Русс
41'
41'
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
54
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Штендера
Марк Штендера
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
87
0
Матмур
Карим Матмур
83
Запасные
0
Озер
Айкут Озер
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Ошшен
Оливье Ошшен
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Бастос
Мишел Бастос
71
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
64
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Марика
Чиприан Марика
46
0
Раффаэл
Раффаэл
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Майер
Макс Майер
0
Пукки
Теему Пукки