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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Майер 59
Фарфан 90
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
11 апр. 2014, 21:30 МСК
11.04.2014, 21:30 МСК
пятница
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
24
Айхан
Каан Айхан
90
2
Хогланд
Тим Хогланд
90
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
82
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
10
Дракслер
Юлиан Дракслер
86
7
Майер
Макс Майер
59'
59'
72
8
Горецка
Леон Горецка
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
34
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
5
Сантана
Фелипе Сантана
14
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
40
Аннан
Энтони Аннан
19
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
17
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90'
28
Салаи
Адам Салаи
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
15
Джакпа
Констант Джакпа
82
4
Русс
Марко Русс
90
39
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
5
Самбрано
Карлос Самбрано
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
14
Майер
Александер Майер
69
25
Барнетта
Транкильо Барнетта
69
13
Ланиг
Мартин Ланиг
90
16
Айхнер
Штефан Айхнер
90
9
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
30
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Челоцци
Стефано Челоцци
6
Очипка
Бастиан Очипка
7
Розенталь
Ян Розенталь
17
Шрёк
Штефан Шрёк
21
Штендера
Марк Штендера
10
Кадлец
Вацлав Кадлец