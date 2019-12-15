Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Раман 53
1:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
15 дек. 2019, 20:00 МСК
15.12.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
53'
53'
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
14
Матондо
Рабби Матондо
90
Запасные
3
Миранда
Хуан Миранда
31
Беккер
Тимо Беккер
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
Айнтрахт
мин
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
9
Дост
Бас Дост
90
17
Роде
Себастьян Роде
90
13
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
90
32
Реннов
Фредерик Реннов
90
10
Костич
Филип Костич
90
16
Торро
Лукас Торро
90
18
Туре
Алмами Туре
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
8
Соу
Джибриль Соу
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
Запасные
29
Видвальд
Феликс Видвальд
24
Да Коста
Данни Да Коста
25
Дурм
Эрик Дурм
3
Фалет
Симон Фалет
20
Хасебе
Макото Хасебе
15
Камада
Даичи Камада
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
33
Силва
Андре Силва
7
Йовелич
Деян Йовелич