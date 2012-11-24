Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 11
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Айхнер 13
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
24 нояб. 2012, 17:30 МСК
24.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Холтби
Льюис Холтби
72
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
11'
11'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
62
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Инуи
Такаши Инуи
84
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
13'
13'
64
0
Матмур
Карим Матмур
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Куемаха
Дорже Куемаха
0
Ошшен
Оливье Ошшен