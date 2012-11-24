Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 11
1:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Айхнер 13
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
24 нояб. 2012, 17:30 МСК
24.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Холтби
Льюис Холтби
72
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
11'
11'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
62
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Инуи
Такаши Инуи
84
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
13'
13'
64
0
Матмур
Карим Матмур
90
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Куемаха
Дорже Куемаха
0
Ошшен
Оливье Ошшен