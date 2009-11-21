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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 29 тур
РПЛ,
29 тур
Россия
21 нояб. 2009, 14:00 МСК
21.11.2009, 14:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Касаев
Алан Касаев
46
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
83
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Орехов
Александр Орехов
0
Быстров
Петр Быстров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Кабзе
Хасан Кабзе
Зенит
мин
0
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
0
Ширл
Радек Ширл
90
0
Крижанац
Ивица Крижанац
90
0
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
0
Анюков
Александр Анюков
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Денисов
Игорь Денисов
90
0
Зырянов
Константин Зырянов
90
0
Быстров
Владимир Быстров
90
0
Кежман
Матея Кежман
59
0
Текке
Фатих Текке
87
Запасные
0
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
0
Губочан
Томаш Губочан
0
Семшов
Игорь Семшов
0
Ионов
Алексей Ионов
0
Розина
Алессандро Розина
0
Широков
Роман Широков
0
Корниленко
Сергей Корниленко