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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Иванович 58
Сутормин 65
Сутормин 75
Мак 82
Шатов 87
5:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
21 сент. 2019, 19:00 МСК
21.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
58'
58'
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
87'
87'
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
99
Лунев
Андрей Лунев
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
76
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
46
5
Барриос
Вильмар Барриос
78
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
78
Васютин
Александр Васютин
18
Жирков
Юрий Жирков
15
Караваев
Вячеслав Караваев
24
Маммана
Эмануэль Маммана
4
Осорио
Йордан Осорио
20
Мак
Роберт Мак
82'
91
Сутормин
Алексей Сутормин
65', 75'
32
Краневиттер
Матиас Краневиттер
Рубин
мин
29
Денисов
Виталий Денисов
90
6
Башкиров
Евгений Башкиров
56
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
71
33
Данченко
Олег Данченко
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
77
5
Уремович
Филип Уремович
90
Запасные
93
Городовой
Алексей Городовой
23
Коновалов
Иван Коновалов
80
Сорокин
Егор Сорокин
69
Степанов
Данил Степанов
2
Старфельт
Карл Старфельт
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
99
Закиров
Камиль Закиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
59
Макаров
Никита Макаров
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе