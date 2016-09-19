Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кришито 16
Мак 53
Жулиано 59
Дзюба 63
4:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 86
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
19 сент. 2016, 19:30 МСК
19.09.2016, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
18
Жирков
Юрий Жирков
69
4
Кришито
Доменико Кришито
16'
16'
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
29
Мак
Роберт Мак
53'
53'
62
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
28
Витсель
Аксель Витсель
18
7
Жулиано
Жулиано
59'
59'
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
63'
63'
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
83
Обухов
Игорь Обухов
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
17
Шатов
Олег Шатов
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
15
Могилевец
Павел Могилевец
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
88
Камболов
Руслан Камболов
46
8
Сонг
Александр Сонг
90
21
Рочина
Рубен Рочина
46
9
Канунников
Максим Канунников
90
22
Жонатас
Жонатас
86'
86'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
90
Бурлак
Тарас Бурлак
49
Устинов
Виталий Устинов
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
21
М'Вила
Янн М'Вила
27
Оздоев
Магомед Оздоев
77
Саму
Саму
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Девич
Марко Девич
16
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов