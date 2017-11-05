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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
5 нояб. 2017, 19:00 МСК
5.11.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
88
Камболов
Руслан Камболов
81
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
9
Канунников
Максим Канунников
88
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
75
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
20
Цакташ
Мийо Цакташ
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
33
Азмун
Сердар Азмун
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
23
Мевля
Миха Мевля
67
19
Смольников
Игорь Смольников
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
56
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
75
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
47
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
82
Терентьев
Денис Терентьев
30
Маммана
Эмануэль Маммана
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
73
Осипов
Павел Осипов
55
Капленко
Кирилл Капленко
10
Ригони
Эмилиано Ригони
11
Дриусси
Себастьян Дриусси