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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дриусси 52
Дриусси 90
2:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Жемалетдинов 45
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
22 июля 2017, 17:30 МСК
22.07.2017, 17:30 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
17
Шатов
Олег Шатов
80
22
Дзюба
Артем Дзюба
65
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
52'
90'
52', 90'
90
Запасные
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
72
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
49
Терентьев
Денис Терентьев
50
Карпов
Максим Карпов
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
89
Ерохин
Александр Ерохин
7
Жулиано
Жулиано
23
Эрнани
Эрнани
14
Полоз
Дмитрий Полоз
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
8
Сонг
Александр Сонг
90
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
99
Канунников
Максим Канунников
63
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
45'
45'
64
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
6
Санчес
Серхио Санчес
25
Самбрано
Карлос Самбрано
80
Сорокин
Егор Сорокин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
20
Цакташ
Мийо Цакташ
33
Азмун
Сердар Азмун