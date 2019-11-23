Матч завершен
Рубин
Казань
Марков 66
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Азмун 8
Дзюба 79
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
23 нояб. 2019, 14:00 МСК
23.11.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
71
Поярков
Николай Поярков
78
3
Плиев
Константин Плиев
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
33
Данченко
Олег Данченко
59
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
20
Марков
Евгений Марков
66'
66'
82
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
90
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
39
Денисов
Виталий Денисов
20
Степанов
Данил Степанов
2
Старфельт
Карл Старфельт
26
Башкиров
Евгений Башкиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
70
Кипиани
Николай Кипиани
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
Зенит
мин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
75
22
Дзюба
Артем Дзюба
79'
79'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
8'
8'
87
Запасные
78
Васютин
Александр Васютин
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
4
Осорио
Йордан Осорио
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
38
Мусаев
Леон Мусаев