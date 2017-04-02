Матч завершен
Рубин
Казань
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 36
Данни 40
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
2 апр. 2017, 14:00 МСК
2.04.2017, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
57
21
М'Вила
Янн М'Вила
67
88
Камболов
Руслан Камболов
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
77
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
31
Ткачук
Денис Ткачук
21
Рочина
Рубен Рочина
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
Зенит
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
35
Данни
Данни
40'
40'
90
23
Эрнани
Эрнани
90
14
Юсупов
Артур Юсупов
90
7
Жулиано
Жулиано
88
9
Кокорин
Александр Кокорин
81
22
Дзюба
Артем Дзюба
36'
36'
90
Запасные
70
Гойло
Никита Гойло
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
23
Чернов
Евгений Чернов
2
Анюков
Александр Анюков
13
Нету
Луиш Нету
17
Шатов
Олег Шатов
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
24
Молло
Йоан Молло
8
Маурисио
Маурисио
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич