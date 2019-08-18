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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рубин
Казань
Марков 72
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
18 авг. 2019, 14:00 МСК
18.08.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
99
Закиров
Камиль Закиров
63
5
Уремович
Филип Уремович
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
68
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
1
Волк
Давид Волк
14
Гранат
Владимир Гранат
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
51
Агапов
Илья Агапов
77
Акбашев
Роман Акбашев
56
Седов
Максим Седов
59
Макаров
Никита Макаров
20
Марков
Евгений Марков
72'
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
85
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
61
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
50
Шамов
Егор Шамов
71
Денисов
Александр Денисов
26
Коне
Бакари Коне
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
13
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда