Матч завершен
Арсенал
Тула
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
18 нояб. 2017, 19:00 МСК
18.11.2017, 19:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
68
11
Ткачев
Сергей Ткачев
82
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
87
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
21
Альварес
Виктор Альварес
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
87
Максимов
Илья Максимов
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
77
Александров
Михаил Александров
88
Шевченко
Игорь Шевченко
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
71
88
Камболов
Руслан Камболов
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
9
Канунников
Максим Канунников
81
Запасные
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
28
Фильцов
Александр Фильцов
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
20
Цакташ
Мийо Цакташ
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
33
Азмун
Сердар Азмун