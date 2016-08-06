Матч завершен
Арсенал
Тула
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
6 авг. 2016, 19:30 МСК
6.08.2016, 19:30 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
1
Герус
Роман Герус
90
19
Тесак
Лукаш Тесак
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
48
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
98
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
76
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
17
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
61
63
Шевченко
Игорь Шевченко
87
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
2
Ершов
Иван Ершов
3
Калешин
Игорь Калешин
4
Айдов
Дмитрий Айдов
15
Столяренко
Александр Столяренко
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
32
Горбанец
Андрей Горбанец
84
Власов
Олег Власов
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
80
6
Санчес
Серхио Санчес
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
49
Устинов
Виталий Устинов
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Рочина
Рубен Рочина
55
77
Саму
Саму
67
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
22
Жонатас
Жонатас
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
25
Самбрано
Карлос Самбрано
23
Бауэр
Мориц Бауэр
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
88
Камболов
Руслан Камболов
31
Ткачук
Денис Ткачук
63
Джалилов
Алишер Джалилов
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
11
Девич
Марко Девич
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов