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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 62
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
30 нояб. 2016, 19:00 МСК
30.11.2016, 19:00 МСК
среда
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
83
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
21
Рочина
Рубен Рочина
90
77
Саму
Саму
59
22
Жонатас
Жонатас
62'
62'
80
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
49
Устинов
Виталий Устинов
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
14
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
27
Оздоев
Магомед Оздоев
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
11
Девич
Марко Девич
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
2
Ершов
Иван Ершов
86
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
78
Максимов
Илья Максимов
46
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
4
Айдов
Дмитрий Айдов
47
Рукас
Андрюс Рукас
8
Шешуков
Александр Шешуков
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
11
Аппаев
Хызыр Аппаев