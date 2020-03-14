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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Тула
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Давиташвили 43
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
14 марта 2020, 19:00 МСК
14.03.2020, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
90
71
Денисов
Александр Денисов
60
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
76
10
Кангва
Эванс Кангва
66
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
19
Лодыгин
Юрий Лодыгин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
14
Хагуш
Анри Хагуш
42
Володько
Максим Володько
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
23
Ковалев
Юрий Ковалев
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
75
23
Коновалов
Иван Коновалов
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
73
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
43'
43'
90
2
Старфельт
Карл Старфельт
90
59
Макаров
Никита Макаров
90
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
90
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
69
Степанов
Данил Степанов
14
Сантос
Пабло Сантос
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Йевтич
Дарко Йевтич