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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Рубин
Казань
Сонг 60
Цакташ 74
2:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Шевченко 34
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
29 июля 2017, 17:30 МСК
29.07.2017, 17:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
22
Жонатас
Жонатас
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
6
Санчес
Серхио Санчес
46
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
45
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
8
Сонг
Александр Сонг
60'
60'
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
20
Цакташ
Мийо Цакташ
74'
74'
84
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
28
Фильцов
Александр Фильцов
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
25
Самбрано
Карлос Самбрано
80
Сорокин
Егор Сорокин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
4
М'Вила
Янн М'Вила
21
Рочина
Рубен Рочина
33
Азмун
Сердар Азмун
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
86
77
Александров
Михаил Александров
90
8
Григалава
Гиа Григалава
14
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
69
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
34'
34'
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
87
Максимов
Илья Максимов
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Мингазов
Артем Мингазов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев