Матч завершен
Рубин
Казань
3:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
29 июля 2012, 14:00 МСК
29.07.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы