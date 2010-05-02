Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Касаев 88
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
2 мая 2010, 15:15 МСК
2.05.2010, 15:15 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Фигерас
Жорди Фигерас
90
0
Орехов
Александр Орехов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Галиулин
Вагиз Галиулин
60
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Муравски
Рафал Муравски
90
0
Горбанец
Андрей Горбанец
46
0
Касаев
Алан Касаев
88'
88'
90
0
Насимов
Баходир Насимов
64
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Мищенко
Михаил Мищенко
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Портнягин
Игорь Портнягин
0
Кабзе
Хасан Кабзе