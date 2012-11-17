Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Маркано 57
Касаев 62
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
17 нояб. 2012, 17:30 МСК
17.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Маркано
Иван Маркано
57'
57'
90
0
Касаев
Алан Касаев
62'
62'
78
0
Орбаис
Пабло Орбаис
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
90
Запасные
0
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
0
Калешин
Виталий Калешин
0
Быстров
Петр Быстров
0
Эдуардо
Карлос Эдуардо
0
Торе
Гекхан Торе
0
Платика
Михаил Платика
0
Давыдов
Сергей Давыдов