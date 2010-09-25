Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
25 сент. 2010, 17:00 МСК
25.09.2010, 17:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы