Матч завершен
Алания
Владикавказ
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
13 марта 2004, -:- МСК
13.03.2004, -:- МСК
суббота
Составы