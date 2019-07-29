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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
Кьяртанссон 73
1:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 3 тур
РПЛ,
3 тур
Россия
29 июля 2019, 20:00 МСК
29.07.2019, 20:00 МСК
понедельник
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
20
Марков
Евгений Марков
46
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
1
Волк
Давид Волк
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
51
Агапов
Илья Агапов
77
Акбашев
Роман Акбашев
56
Седов
Максим Седов
59
Макаров
Никита Макаров
70
Кипиани
Николай Кипиани
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
73'
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
6
Гащенков
Михаил Гащенков
85
17
Мбенг
Аблае Мбенг
72
23
Швец
Антон Швец
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
59
Харин
Евгений Харин
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
42
Мелихов
Александр Мелихов
5
Мусалов
Магомед Мусалов
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
18
Понсе
Андрес Понсе