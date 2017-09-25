Матч завершен
Ахмат
Грозный
Оздоев 85
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
25 сент. 2017, 19:30 МСК
25.09.2017, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
77
Бериша
Бернард Бериша
80
23
Швец
Антон Швец
90
9
Садаев
Заур Садаев
61
8
Лео
Лео
61
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
3
Плиев
Заурбек Плиев
94
Сампайо
Филипе Сампайо
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
95
Митришев
Магомед Митришев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
85'
85'
90
9
Канунников
Максим Канунников
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
66
33
Азмун
Сердар Азмун
76
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
Бурлак
Тарас Бурлак
80
Сорокин
Егор Сорокин
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов