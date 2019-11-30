Матч завершен
Ахмат
Грозный
Глушаков 31
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Кварацхелия 90
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
30 нояб. 2019, 19:00 МСК
30.11.2019, 19:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
88
Глушаков
Денис Глушаков
31'
31'
90
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
6
Гащенков
Михаил Гащенков
90
21
Роши
Одисе Роши
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
18
Понсе
Андрес Понсе
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
59
Харин
Евгений Харин
81
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
42
Мелихов
Александр Мелихов
20
Нижич
Зоран Нижич
95
Кадыров
Халид Кадыров
23
Швец
Антон Швец
22
Садулаев
Лечи Садулаев
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
88
Кадыров
Абубакар Кадыров
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Рубин
мин
20
Марков
Евгений Марков
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
73
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
12
Зуев
Александр Зуев
73
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
Запасные
66
Янович
Никита Янович
23
Коновалов
Иван Коновалов
80
Сорокин
Егор Сорокин
69
Степанов
Данил Степанов
2
Старфельт
Карл Старфельт
6
Башкиров
Евгений Башкиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90'
70
Кипиани
Николай Кипиани
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон