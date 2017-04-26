Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Мбенг 44
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
26 апр. 2017, 19:30 МСК
26.04.2017, 19:30 МСК
среда
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
78
8
Сонг
Александр Сонг
38
20
Цакташ
Мийо Цакташ
90
99
Канунников
Максим Канунников
90
22
Жонатас
Жонатас
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
68
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
49
Устинов
Виталий Устинов
31
Ткачук
Денис Ткачук
21
М'Вила
Янн М'Вила
21
Рочина
Рубен Рочина
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
82
95
Митришев
Магомед Митришев
69
17
Мбенг
Аблае Мбенг
44'
44'
79
Запасные
35
Газиев
Ибрагим-Сайфуллах Газиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
19
Иванов
Олег Иванов
20
Торже
Габриэль Торже
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
14
Бериша
Бернард Бериша
9
Садаев
Заур Садаев
18
Балай
Беким Балай