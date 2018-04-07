Матч завершен
Рубин
Казань
Попов 49
Азмун 63
Азмун 71
3:2
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Митришев 1
Митришев 86
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
7 апр. 2018, 14:00 МСК
7.04.2018, 14:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
84
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
71
Попов
Ивелин Попов
49'
49'
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
68
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
33
Азмун
Сердар Азмун
63'
71'
63', 71'
78
Запасные
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
19
Устинов
Виталий Устинов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
26
Энаке
Габриэль Энаке
77
Шакири
Реза Шакири
53
Голдобин
Никита Голдобин
90
Гилязутдинов
Илья Гилязутдинов
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
72
23
Швец
Антон Швец
90
95
Митришев
Магомед Митришев
1'
86'
1', 86'
90
17
Мбенг
Аблае Мбенг
66
11
Исмаэл
Исмаэл
81
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
3
Плиев
Заурбек Плиев
10
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
70
Бацуев
Аюб Бацуев
77
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
9
Садаев
Заур Садаев
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
18
Балай
Беким Балай
91
Умаев
Идрис Умаев
8
Лео
Лео