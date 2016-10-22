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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
Балай 18
Грозав 71
Роши 90
3:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Жонатас 34
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
22 окт. 2016, 19:30 МСК
22.10.2016, 19:30 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
71'
71'
79
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
95
Митришев
Магомед Митришев
58
18
Балай
Беким Балай
18'
18'
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
21
Роши
Одисе Роши
90'
8
Кен
Педро Кен
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
31
Ткачук
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21
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21
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20
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Канунников
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82
22
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Жонатас
34'
34'
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
6
Санчес
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Бергстрем
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