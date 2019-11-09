Матч завершен
Ротор
Волгоград
Султонов 67
1:1
Матч завершен
Чертаново
Москва
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
9 нояб. 2019, 15:00 МСК
9.11.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
Ротор
мин
-
Султонов
Мухаммад Султонов
67'
67'
90