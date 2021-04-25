Ростов - Арсенал: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
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Ростов - Арсенал: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 апр. 2021, 16:30 МСК
25.04.2021, 16:30 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-

Прошлые матчи

27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2
Ростов
3
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
27.06.2020 27 июня 2020 сб 20:00
Ростов
2
Арсенал
1
28.07.2019 28 июля 2019 вс 16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
28.07.2019 28 июля 2019 вс 16:30
Арсенал
2
Ростов
3
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
Ростов
0 : 0
Арсенал
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
Ростов
0
Арсенал
0
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 19:30
Арсенал
0 : 1
Ростов
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 19:30
Арсенал
0
Ростов
1
17.03.2018 17 марта 2018 сб 14:00
Арсенал
2 : 2
Ростов
17.03.2018 17 марта 2018 сб 14:00
Арсенал
2
Ростов
2
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Ростов
2 : 2
Арсенал
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 16:30
Ростов
2
Арсенал
2
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Арсенал
1 : 0
Ростов
06.05.2017 06 мая 2017 сб 16:30
Арсенал
1
Ростов
0
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Ростов
4 : 1
Арсенал
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Ростов
4
Арсенал
1
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
Ростов
0 : 1
Арсенал
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 19:00
Ростов
0
Арсенал
1
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
Арсенал
1 : 1
Ростов
19.10.2014 19 окт. 2014 вс 15:30
Арсенал
1
Ростов
1

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