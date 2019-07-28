Матч завершен
Арсенал
Тула
Луценко 67
Чаушич 90
2:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Еременко 21
Ионов 49
Шомуродов 81
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
28 июля 2019, 16:30 МСК
28.07.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
67'
67'
90
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
76
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
72
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
79
20
Чаушич
Горан Чаушич
90'
90'
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
50
Шамов
Егор Шамов
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
71
Денисов
Александр Денисов
26
Коне
Бакари Коне
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
13
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
11
Ионов
Алексей Ионов
49'
49'
90
7
Еременко
Роман Еременко
21'
21'
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
70
8
Попов
Ивелин Попов
67
28
Чернов
Евгений Чернов
90
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
81'
81'
84
17
Норманн
Матиас Норманн
90
Запасные
79
Фролкин
Даниил Фролкин
1
Бабурин
Егор Бабурин
25
Логашов
Арсений Логашов
3
Вилюш
Мацей Вилюш
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
23
Зуев
Александр Зуев
15
Глебов
Данил Глебов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов