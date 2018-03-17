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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Дзюба 14
Дзюба 59
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ионов 8
Ионов 31
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
17 марта 2018, 14:00 МСК
17.03.2018, 14:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
14'
59'
14', 59'
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
77
Александров
Михаил Александров
81
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
76
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
1
Обухов
Игорь Обухов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
52
Новосельцев
Иван Новосельцев
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
22
Буранов
Данила Буранов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
19
Расич
Федерико Расич
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
12
Ионов
Алексей Ионов
8'
31'
8', 31'
69
77
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
87
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
21
Сапета
Александр Сапета
90
23
Чуперка
Валерий Чуперка
46
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
90
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
16
Макеев
Евгений Макеев
33
Плиев
Константин Плиев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
8
Гулиев
Аяз Гулиев
10
Зуев
Александр Зуев
71
Вебер
Дмитрий Вебер
22
Дядюн
Владимир Дядюн
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов